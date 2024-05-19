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Известно, сколько зарабатывает спортивный директор Шахтера Дарио Срна

Премьер-лига
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Сумы немаленькие

Известно, сколько зарабатывает спортивный директор Шахтера Дарио Срна

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна зарабатывает полмиллиона долларов в год. Об этом сообщает CAKnowledge.

По имеющейся информации, сейчас Срна зарабатывает 47 тысяч евро в месяц, за год его доходы равны около 500 тысяч евро. Отмечается, что после завершения карьеры состояние хорвата составляло 4 100 000 евро, а теперь оно оценивается в 6 400 000 евро.

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Напомним, в 2020 году Дарио Срна стал спортивным директором "Шахтера". В этом сезоне "Шахтер" стал чемпионом УПЛ и взял Кубок Украины.

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Источник:
CAKnowledge
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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