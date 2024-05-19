  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан: Можем прославлять сборную на всю Европу и мир
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Можем прославлять сборную на всю Европу и мир

Премьер-лига

Прокомментировал свой вызов в сборную

Бущан: Можем прославлять сборную на всю Европу и мир

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился эмоциями по поводу своего вызова в сборную Украины на сбор перед Евро-2024.

Читайте такжеС Мудриком и Миколенко. Ребров назвал состав Украины на сбор перед Евро-2024

Сегодня для сборников была последняя игра, после которой нам дали отдых перед тем как мы поедем в ряды национальной сборной и начнем подготовку к Евро-2024.

После Евро у нас, видимо, времени не будет, сразу начнутся сборы, подготовка к квалификационным матчам Лиги чемпионов, поэтому сейчас эта неделя отдыха, видимо, будет последней до зимы.

Нынешнюю сборную Украины можно считать одной из сильнейших или вообще самой сильной в истории?

Я был только на одном чемпионате Европы. С того состава почти ничего не изменилось. Сильная команда. Сейчас много ребят играет за рубежом, это хорошо. Мы хотим подтягиваться в чемпионате Украины и через еврокубки доказывать, что мы заслуживаем играть за сборную и можем прославлять сборную на всю Европу и мир.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

По теме
yellow-arrow
"Это поможет мне психологически". Дубинчак – о своем голе Кривбасса
yellow-arrow
СК Днепр-1 - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Полiccя (Житомир)
19.05.2024 в 09:33
Прославити може Усик , а ви тільки зганьбитися . Тому що окрім як базікати ні на що не здатні
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Полiccя (Житомир)
19.05.2024 в 09:33
Прославити може Усик , а ви тільки зганьбитися . Тому що окрім як базікати ні на що не здатні
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости