Бущан: Можем прославлять сборную на всю Европу и мир

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился эмоциями по поводу своего вызова в сборную Украины на сбор перед Евро-2024.

Сегодня для сборников была последняя игра, после которой нам дали отдых перед тем как мы поедем в ряды национальной сборной и начнем подготовку к Евро-2024.

После Евро у нас, видимо, времени не будет, сразу начнутся сборы, подготовка к квалификационным матчам Лиги чемпионов, поэтому сейчас эта неделя отдыха, видимо, будет последней до зимы.

Нынешнюю сборную Украины можно считать одной из сильнейших или вообще самой сильной в истории?

Я был только на одном чемпионате Европы. С того состава почти ничего не изменилось. Сильная команда. Сейчас много ребят играет за рубежом, это хорошо. Мы хотим подтягиваться в чемпионате Украины и через еврокубки доказывать, что мы заслуживаем играть за сборную и можем прославлять сборную на всю Европу и мир.