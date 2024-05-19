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Бущан: Можем прославлять сборную на всю Европу и мир
Прокомментировал свой вызов в сборную
fcdynamo.com
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился эмоциями по поводу своего вызова в сборную Украины на сбор перед Евро-2024.
Сегодня для сборников была последняя игра, после которой нам дали отдых перед тем как мы поедем в ряды национальной сборной и начнем подготовку к Евро-2024.
После Евро у нас, видимо, времени не будет, сразу начнутся сборы, подготовка к квалификационным матчам Лиги чемпионов, поэтому сейчас эта неделя отдыха, видимо, будет последней до зимы.
Нынешнюю сборную Украины можно считать одной из сильнейших или вообще самой сильной в истории?
Я был только на одном чемпионате Европы. С того состава почти ничего не изменилось. Сильная команда. Сейчас много ребят играет за рубежом, это хорошо. Мы хотим подтягиваться в чемпионате Украины и через еврокубки доказывать, что мы заслуживаем играть за сборную и можем прославлять сборную на всю Европу и мир.
Напомним, на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии.
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