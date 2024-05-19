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СК Днепр-1 - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

СК Днепр-1 – Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

СК Днепр-1 - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье действующий чемпион пожалует в гости к днепрянам. Команда Юрия Максимова будет принимать подопечных Марино Пушича. "Шахтер" закрыл все свои цели на текущую кампанию, оформив золотой дубль. Для днепрян же все только начинается. За два тура спортклубовцы могут не то, что потерять место в четверке лучших, а даже выпасть из топ-5 украинского первенства. Примечательно, что первая встреча этих коллективов в этом сезоне завершилась гостевым триумфом "Днепра-1" – тогда подопечные Максимова одержали результативную победу со счетом 3:1.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале 2+2 і на ютуб-платформе Football Hub.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур
19 мая 2024. Днепр, "Днепр Арена"

СК "Днепр-1" 15:30 "Шахтер"

Видеотрансляция – 2+2, Football Hub
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция матча
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Телетрансляція матчу СК Дніпро-1 - Шахтар
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