"Это поможет мне психологически". Дубинчак – о своем голе Кривбасса

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак рассказал о том, как ему удалось забить дебютный мяч на клубном уровне и о состояние команды.

Вы забили свой дебютный мяч на клубном уровне, как прокомментируете это событие?

Сейчас у меня тяжелый период, мало играю, через две игры на третью, поэтому для меня этот гол очень важен. Это поможет мне психологически, и дальше будет только рост вверх.

После перехода на привычную тактику моментов стало больше, играть стали еще раскованнее?

Да, ведь это наша привычная тактика, мы к ней привыкли, играли эти полгода при этой тактике, понимаем, как действовать. Поэтому во втором тайме было значительно легче играть.

После игры состоялась акция, посвященная погибшим фанатам. Насколько такие события важны?

Я считаю, что они очень важны. Спасибо болельщикам, которые приходят в эти тяжелые времена на стадион и поддерживают нас. Мы отдаем дань уважения нашим воинам, это все благодаря им. Большое спасибо им. Они делают гораздо более тяжелую работу, чем мы все.

Завершение сезона для вас - это хорошая новость или плохая?

Для меня сейчас были тяжелые полгода, я мало играл. Поэтому сейчас хотелось бы начать все с нуля, доказывать свое место в составе. Что касается последней игры сезона, думаю, мы просто будем играть в открытый, красивый футбол для болельщиков. "Руху" есть что решать, нам - нет.

Перед этим матчем сборников отпускают, насколько это повлияет на настрой команды?

Я считаю, им действительно надо отдохнуть, ничего страшного. Видимо, у нас будут играть ребята, которые меньше играли, у них есть шанс себя проявить. Считаю, они ничем не хуже. Все, кто есть в структуре "Динамо" - сильные игроки, просто не все получают игровое время. Сейчас для этих игроков будет шанс себя проявить, поэтому, думаю, все будут максимально настроены.