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Рух – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Рух" и "Черноморец" выиграли лишь по одному матчу в последних шести турах. Но все же львовская команда не проигрывает свои поединки (за исключениями встречи с "Шахтером"), и претендует на еврокубки, в то время, как "Черноморец" только победой над последним "Металлистом 1925" прервал свою серию из пяти поражений подряд.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур
19 мая 2024. Львов, "Арена Львов"
"Рух" Львов 15:30 "Черноморец"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 1
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