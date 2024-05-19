Рух – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Рух" и "Черноморец" выиграли лишь по одному матчу в последних шести турах. Но все же львовская команда не проигрывает свои поединки (за исключениями встречи с "Шахтером"), и претендует на еврокубки, в то время, как "Черноморец" только победой над последним "Металлистом 1925" прервал свою серию из пяти поражений подряд.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур

19 мая 2024. Львов, "Арена Львов"

"Рух" Львов 15:30 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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