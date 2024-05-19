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ЛНЗ - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В двух последних турах УПЛ все матчи должны проходить в одно время. Но есть исключения. "Динамо" с "Кривбассом" сыграют на день раньше из-за того, что их позиции в турнирной таблице уже никак не изменятся, и матч, грубо говоря, ничего не решает. Ситуация с "ЛНЗ" и "Зарей" не столь проста, но несколько похожа. В еврокубки эти команды уже не выйдут, и в опасную зону не попадут. Поэтому, было решено перенести матч на несколько часов раньше (чтобы болельщики имели возможность посмотреть в воскресенье 2 поединка в разных слотах).
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур
19 мая 2024. Черкассы, "Черкаси-Арена"
"ЛНЗ" 13:00 "Заря"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 6
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