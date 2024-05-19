Минай - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Очень важный матч для обеих команд. Но более важный – для "Миная". Закарпатцы уже не имеют шансов финишировать на спасительной позиции, но еще могут зацепиться за переходные матчи. Для этого желательно побеждать "Колос". Ковалевцы на три очка опережают "Оболонь", идущую на четвертой с конца позиции. В случае поражения в пригороде Ужгорода команда Поздеева может полностью погрузиться в трясину борьбы за выживание. Цель гостей отчетного матча – этого не допустить.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур

19 мая 2024. Минай, "Минай"

"Минай" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>