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Минай - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай – Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Очень важный матч для обеих команд. Но более важный – для "Миная". Закарпатцы уже не имеют шансов финишировать на спасительной позиции, но еще могут зацепиться за переходные матчи. Для этого желательно побеждать "Колос". Ковалевцы на три очка опережают "Оболонь", идущую на четвертой с конца позиции. В случае поражения в пригороде Ужгорода команда Поздеева может полностью погрузиться в трясину борьбы за выживание. Цель гостей отчетного матча – этого не допустить.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур
19 мая 2024. Минай, "Минай"
"Минай" 15:30 "Колос"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 2
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