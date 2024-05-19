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Верес - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес – Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Оба коллектива еще не решили свои турнирные задачи. И если "Александрии" лишь теоретически грозит попадание в зону стыковых матчей, то "Верес" может покинуть высший дивизион по итогам сезона, даже не доходя до этой стадии.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур
19 мая 2024. Ровно, "Авангард"
"Верес" 15:30 "Александрия"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 3
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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