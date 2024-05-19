Верес - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Оба коллектива еще не решили свои турнирные задачи. И если "Александрии" лишь теоретически грозит попадание в зону стыковых матчей, то "Верес" может покинуть высший дивизион по итогам сезона, даже не доходя до этой стадии.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур

19 мая 2024. Ровно, "Авангард"

"Верес" 15:30 "Александрия"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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