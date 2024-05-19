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Роман Дидык - о грядущей игре с Черноморцем: В чем-то их стиль похож на то, как играет Рух
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Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о том, как команда готовится к игре против "Черноморца".
У нас впереди фактически два финала и первый из них - с "Черноморцем". Настроение у команды боевое, все на позитивной волне готовятся к этому матчу. Каждый из нас настроен на победу в двух домашних играх, которые остались, ну и, конечно, все хотят сыграть в еврокубках.
"Черноморец" это сильная команда, в которой собраны качественные футболисты. Нас ждет интересный и непростой матч. В чем-то их стиль похож на то, как играет "Рух". Одесситы всегда выкладываются на полную в каждой игре, прессингуют, хорошо играют один в один по всему полю.
Обидно, что в последних турах "Рух" не побеждал. В то же время сейчас все в наших руках и нужно удачно сыграть в следующих матчах и получить положительный результат. Команда должна показать все, на что она способна.
Напомним, матч начнется в 15.30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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