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Ворскла – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В 29-м туре УПЛ "Ворскла" в Полтаве примет "Оболонь".Полтавчанам в концовке сезона, по большому счету, уже ничего не нужно, а вот "пивовары" продолжают свою отчаянную борьбу за выживание. В любом случае, интрига в матче присутствует
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур
19 мая 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"
"Ворскла" Полтава 15:30 "Оболонь"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 4
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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