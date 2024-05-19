Ворскла – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В 29-м туре УПЛ "Ворскла" в Полтаве примет "Оболонь".Полтавчанам в концовке сезона, по большому счету, уже ничего не нужно, а вот "пивовары" продолжают свою отчаянную борьбу за выживание. В любом случае, интрига в матче присутствует

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур

19 мая 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" Полтава 15:30 "Оболонь"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>