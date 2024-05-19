Капитан ЛНЗ: На каждую игру выходим, чтобы одержать победу и порадовать наших болельщиков

Полузащитник "ЛНЗ" Виталий Бойко поделился мыслями, что ожидает от игры против "Зари".

Виталий, за два тура до конца ваша команда занимает седьмое место. Насколько для вас важно удержать именно эту позицию в последних играх, учитывая, что математических шансов финишировать выше уже нет?

"ЛНЗ" - команда, которая впервые играет в УПЛ, поэтому хотели бы быть в таблице как можно выше. На каждую игру выходим, чтобы одержать победу и порадовать наших болельщиков. Поэтому могу заверить, что в двух домашних матчах будем играть только на победу.

Впереди у вас матч против "Зари". Какие сильные стороны этой команды можете определить?

Амбициозная команда с хорошими исполнителями, которые умеют комбинировать, и хорошо играют на контратаках.

Денис Антюх перед прошлым туром сказал, что "Заря" хочет выиграть все оставшиеся матчи. Что вы можете ему ответить?

В Черкассах "Зарю" ждет непростой поединок, в котором "ЛНЗ" хочет взять три зачетных балла и продемонстрировать хорошую игру для своих болельщиков.

Если посмотреть на прошлые 28 матчей этого чемпионата, какой из них был для вас лучшим?

Пожалуй, игра с "Минаем" в первом круге, мы победили 0:3 и одержали первую победу в УПЛ. И, конечно, ничья с "Динамо" в Киеве.

С 10-го тура вы играете с капитанской повязкой. Какие обязанности у вас добавились с этим статусом?

Не сказал бы, что добавилось много обязанностей, но появилась большая ответственность, как на поле, так и вне его. Ты должен быть лидером, человеком, который должен повести за собой команду к победе.