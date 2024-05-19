УПЛ. Металлист 1925 – Полесье 3:3. Драма в компенсированное время

Сегодня в 29-м туре УПЛ встречались "Металлист 1925" и "Полесье". Последняя команда в нынешнем сезоне принимала шестую. С турнирной точки зрения очень важный матч для обеих команд. Перед харьковчанами стояла сверхсложная задача, ведь их устраивала только победа в последних турах. К тому же, не все зависело от "Металлиста 1925". "Полесье" имело равное количество очков с "Рухом" и у житомирского коллектива оставались неплохие шансы на еврокубки.

Отметим появление в стартовом составе харьковчан нападающего Овусу Фримпонга. В прошлом туре с первых минут против "Черноморца" играл Алексей Сидоров. Из-за кадровых проблем впервые на позиции крайнего защитника в УПЛ вышел Обинайя.

Игра началась довольно неожиданно. После прострела Моуры в одно касание в дальний угол пробил опытный Денис Гармаш – 1:0. Однако долго подопечные Скрипника не радовались. После ошибки защитников выход один на один реализовал Мустафаев – 1:1. В этом эпизоде следует отметить передачу Таллеса. Житомирский коллектив не останавливался на достигнутом и продолжал играть активно и агрессивно. На 21-й минуте Ндукве решил пробить из-за пределов штрафной и после ошибки Мозиля мяч залетел в ворота – 1:2. Для Дениса это дебютный гол в УПЛ.

Приятно было наблюдать за игрой "Полесье". Подопечные Шищенко поймали кураж и играли в свое удовольствие. После розыгрыша углового гости забили еще. Чоботенко прострелил из пределов штрафной, а Луифер пяткой пробил мимо голкипера – 1:3. Шикарный гол, ставший украшением безумного первого тайма. Много ошибались защитники хозяев и их за это наказывали. От первого тайма болельщики получили удовольствие.

Номинальные хозяева поля активно начали вторую половину встречи, но довести свои атаки до логического завершения они не могли. Гости играли по счету и прежде всего основное внимание уделялось защите. Харьковчане всеми силами шли вперед, но с конструктивом у них ощущались проблемы. К тому же, стоит отметить достаточно организованную игру подопечных Шищенко, которые знали, что делать в той или иной ситуации.

На 69-й минуте могла вернуться интрига в матч, но после удара Юрченко мяч попал в перекладину. Откровенно повезло подопечным Шищенко. Следует отдать должное харьковчанам, которые не сдавались. Моментом и во втором тайме хватало, но реализация подводила. На последней минуте Моура ударом в ближний угол покорил отставание хозяев – 2:3. Через две минуты Моура опередил Назаренко и своим ударом сравнял счет – 3:3. Все перевернулось с ног на голову! В итоге, ничья которая оставляет шансы "Металисту 1925".

Vbet лига. 29-й тур

"Металлист 1925" - "Полесье" 3:3

Голы: Гармаш (3), Моура (90, 90+2) - Мустафаев (10), Ндукве (21), Луифер (30)

"Металлист 1925": Мозиль, Обинайя (Курило, 81), Имереков, Червак (Жичиков (46), Фарина, Ари Моура, Габелок (Русин (70), Юрченко (Вачиберадзе, 70), Гармаш, Юсов, Овусу (Сидоров, 60)

"Полесье": Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Назаренко, Михайличенко (к), Кушниренко, Танковский (Грицук, 86), Таллес, Мустафаев (Кравец. 86), Ндукве (Петряк, 66), Луифер