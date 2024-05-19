Игрок Кривбасса: Мы очень хотели реабилитироваться после двух последних неудач, но, к сожалению, не получилось

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал выездное поражение от "Динамо Киев", 3:1.

Егор, поздравляем с дебютным голом за "Кривбасс". Каким получился поединок?

В первую очередь хочу поблагодарить защитников Украины за то, что они дают нам возможность заниматься любимым делом. Надеюсь, футбол в эти тяжелые времена приносит им хоть какой-то позитив. Что касается игры, то этот мой дебютный матч в основе "Кривбасса", я провел на поле все 90 минут.

Согласен, что это была действительно битва, хотя и без турнирного значения для обеих команд?

Да, и соперник сильный, это одна из лучших команд Украины. Было интересно попробовать свои силы на фоне киевлян. Надеюсь, болельщикам в целом понравился матч. Мы очень хотели реабилитироваться после двух последних неудач, но, к сожалению, не получилось. Постараемся выиграть в заключительном матче сезона; с "Минаем" устроят только три очка.

У тебя было немало моментов на втором этаже. Один из них ты реализовал...

Мы наигрывали эти моменты накануне. Удалось использовать свой шанс однажды. Но обидно, что не забил второй гол, был близок к этому. В целом, считаю, "Кривбасс" продемонстрировал качественный футбол.