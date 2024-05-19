Кемкин: Я считаю, что вратарю при пенальти очень тяжело сейчас

Голкипер "Миную" Александр Кемкин прокомментировал игру против "Ворсклы", 3:2.

После двух выходных атмосфера хорошая, поскольку удалось одержать важную победу для "Миная". Один день порадовались и начали готовиться на важный поединок с "Колосом".

Саша, опиши, пожалуйста, какая атмосфера сейчас в команде перед игрой с "Колосом"?

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В матче "Ворскла" - "Минай" (2:3) мы увидели два разных тайма.

"Ворскла" нас полностью переигрывала. После второго мяча они расслабились, считали, что дело сделано. Мы показали характер и смогли перевернуть эту игру. Уверен, что болельщикам было интересно понаблюдать за такой игрой.

Воздушная тревога, которая прервала игру, могла послужить "Минаю" на пути к камбэку?

Трудно сказать - это же для обеих команд одинаковые условия. Просто наш тренер сумел найти правильные слова. Желько сказал, чтобы мы продолжали верить в себя.

Перед игрой с "Ворсклой" вы потерпели болезненное поражение от "Вереса" (1:3). Как за несколько дней удалось отойти от проигрыша в Ровно, чтобы найти в себе силы перевернуть матч в Полтаве?

После "Вереса" мы собрались всей командой, переговорили между собой. Сразу переключились на "Ворсклу", спокойно готовились и выходили побеждать, потому что у нас нет другого выхода.

Тебя удивил факт, что пенальти в ворота "Миная" пошел бить Фелипе, а не Степанюк?

Это стало для меня сюрпризом. Я готовился к Степанюку, разбирал его.

Ты разгадал, куда будет бить Фелипе впервые, когда выскочил за линию. Выбор другого угла был для тебя очевиден?

Когда судья снова показал на точку, я не психовал. Была какая-то уверенность, что я возьму еще один пенальти.

Ты его сожрал психологически?

Это вратарские секреты, которые не всем нужно знать.

Кто тебя так натаскал?

Я много оставался после тренировок, у нас были соревнования разного рода с пацанами, пари на лимонад. Когда Фелипе пробивал второй, держал в голове, что он будет менять угол. Но когда посмотрел на тренера по вратарям Дмитрия Бабенко, на 100% убедился, что это правильное решение.

Современные правила оставляют вратарям не так много пространства для маневра, тогда как игрок, который бьет пенальти, может делать, что хочешь...

Я считаю, что вратарю при пенальти очень тяжело сейчас, но надо отталкиваться от того, что есть. Делать все возможное, чтобы отбить.