Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч
Команда Дулуба будет противостоять коллективу Коваля
Фото: Зоря
В матче 29-го тура УПЛ ЛНЗ сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- ЛНЗ: Пеньков – Салиху, Муравский (К), Стасюк, Геннадий Пасич, Бар, Яшари, Тилль, Молло, Наумец, Эйнел.
- Запасные: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Шестаков, Рыбалко, Бойко, Тищенко, Олейник, Хобленко, Прядун.
- Заря: Сапутин – А. Джордан, Жан Клод, Башич, Бутко (К), Яцик, Слесарь, Жуниор Рейс, Мичин, Антюх, Герреро.
- Запасные: Мацапура, Набит, Головкин, Мышнев, Чурко, Горбач, Бугай, А. Ндур, Хахлев, Мариновский.
Перед этим матчем ЛНЗ занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Заря" идет на восьмой позиции. Разрыв между командами составляет три очка.
Старт поединка запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Усик-Фьюри: Статистика ударов от обоих боксеров
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Объединительный бой в супер-тяжелом весе. Как это было
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн