ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч

В матче 29-го тура УПЛ ЛНЗ сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

ЛНЗ: Пеньков – Салиху, Муравский (К), Стасюк, Геннадий Пасич, Бар, Яшари, Тилль, Молло, Наумец, Эйнел.

Пеньков – Салиху, Муравский (К), Стасюк, Геннадий Пасич, Бар, Яшари, Тилль, Молло, Наумец, Эйнел. Запасные: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Шестаков, Рыбалко, Бойко, Тищенко, Олейник, Хобленко, Прядун.

Заря: Сапутин – А. Джордан, Жан Клод, Башич, Бутко (К), Яцик, Слесарь, Жуниор Рейс, Мичин, Антюх, Герреро.

Сапутин – А. Джордан, Жан Клод, Башич, Бутко (К), Яцик, Слесарь, Жуниор Рейс, Мичин, Антюх, Герреро. Запасные: Мацапура, Набит, Головкин, Мышнев, Чурко, Горбач, Бугай, А. Ндур, Хахлев, Мариновский.

Перед этим матчем ЛНЗ занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Заря" идет на восьмой позиции. Разрыв между командами составляет три очка.

Старт поединка запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.