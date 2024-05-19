  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Команда Дулуба будет противостоять коллективу Коваля

ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч

Фото: Зоря

UA-Футбол
Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ ЛНЗ сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • ЛНЗ: Пеньков – Салиху, Муравский (К), Стасюк, Геннадий Пасич, Бар, Яшари, Тилль, Молло, Наумец, Эйнел.
  • Запасные: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Шестаков, Рыбалко, Бойко, Тищенко, Олейник, Хобленко, Прядун.
  • Заря: Сапутин – А. Джордан, Жан Клод, Башич, Бутко (К), Яцик, Слесарь, Жуниор Рейс, Мичин, Антюх, Герреро.
  • Запасные: Мацапура, Набит, Головкин, Мышнев, Чурко, Горбач, Бугай, А. Ндур, Хахлев, Мариновский.

Перед этим матчем ЛНЗ занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Заря" идет на восьмой позиции. Разрыв между командами составляет три очка.

Старт поединка запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

По теме
yellow-arrow
Рух – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 29-го тура УПЛ
yellow-arrow
Кемкин: Я считаю, что вратарю при пенальти очень тяжело сейчас
yellow-arrow
Минай - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря (Луганск) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости