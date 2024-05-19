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Капитан Металлиста: Мы не в той ситуации, чтобы рисковать

Премьер-лига

Поделился мнениями о перестройке команды

Капитан Металлиста: Мы не в той ситуации, чтобы рисковать

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал о том, с какими перестройками столкнулась команда под руководством Скрипника.

"Как мы развиваемся, так оно и складывается. Потому что, конечно, нужно время. Нужно, чтобы команда сыгралась, чтобы все поняли тактические схемы. Все-таки схема, в которую мы играли с начала, когда только пришел Скрипник, - рискованная. Хотели играть ромбом, один в один, поэтому очень много потеряли очков.

Сейчас уже немножко иначе играем. Начали немного что-то менять и как-то набирать баллы. Мы не в той ситуации, чтобы рисковать, потеряв много баллов. "Металлист 1925" идет последним, поэтому не знаю, надо ли было нам так рисковать, что-то менять. Но так сложилось, как сложилось", — сказал Габелок.

Напомним, сегодня "Металлист 1925" сыграет против "Полесья". Матч начнется в 15.30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

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Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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