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Капитан Металлиста: Мы не в той ситуации, чтобы рисковать
Поделился мнениями о перестройке команды
Фото: ФК Металіст 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал о том, с какими перестройками столкнулась команда под руководством Скрипника.
"Как мы развиваемся, так оно и складывается. Потому что, конечно, нужно время. Нужно, чтобы команда сыгралась, чтобы все поняли тактические схемы. Все-таки схема, в которую мы играли с начала, когда только пришел Скрипник, - рискованная. Хотели играть ромбом, один в один, поэтому очень много потеряли очков.
Сейчас уже немножко иначе играем. Начали немного что-то менять и как-то набирать баллы. Мы не в той ситуации, чтобы рисковать, потеряв много баллов. "Металлист 1925" идет последним, поэтому не знаю, надо ли было нам так рисковать, что-то менять. Но так сложилось, как сложилось", — сказал Габелок.
Напомним, сегодня "Металлист 1925" сыграет против "Полесья". Матч начнется в 15.30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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