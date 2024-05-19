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Заря открыла счет в матче против ЛНЗ: Яцик отличился во втором матче подряд - ВИДЕО
На 19-й минуте
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
ЛНЗ и "Заря" играют в 29-м туре УПЛ. Счет во встрече был открыт на 19-й минуте.
Автором взятия ворот стал Александр Яцык. Он протянул мяч в чужую штрафную и с его происков пробил в левый угол.
Яцык отличился во втором матче подряд. В общей сложности у игрока три точных удара в этом сезоне.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Football.
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