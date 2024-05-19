Шахтер разрешил арендованному Очеретько сыграть за Днепр-1 против себя

"Днепр-1" и "Шахтер" встретятся в матче 29-го тура УПЛ.

В составе днепрян выступает арендованный у горняков Олег Очеретько. Хотя и в контракте прописаны условия, что футболист не имеет права играть против “Шахтера” без компенсации, дончане позволили ему выйти на поле в сегодняшнем поединке. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Всего на счету Очеретько 11 матчей в составе "Днепра-1" в этом сезоне. Он присоединился к команде зимой.

Матч между "Днепр-1" и "Шахтером" и начнется в 15:30.