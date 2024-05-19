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Был ли сухой лист из углового? ЛНЗ сравнял счет в матче против Зари - ВИДЕО
Помог стандарт
Фото: ФК ЛНЗ
В рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ играет против "Зари".
Команды завершили первый тайм со счетом 1:0 в пользу луганцев – они вышли вперед благодаря голу Яцыка. А на старте второго тайма черкащане сравнили цифры на табло.
Автором гола стал Хайдин Салих. Представитель Косово забил головой после подачи с углового от своего соотечественника Мухаррема Яшари.
Для центрбека этот гол стал третьим в текущем сезоне. В общей сложности он провел 11 матчей в составе ЛНЗ.
За ходом дальнейших событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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