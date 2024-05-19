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Поможет ли Гармаш получить три очка. Металлист 1925 – Полесье. Стартовые составы

Премьер-лига

Начало в 15:30

Поможет ли Гармаш получить три очка. Металлист 1925 – Полесье. Стартовые составы

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Сегодня в 15:30 в рамках 29-го тура УПЛ "Металлист 1925" сыграет против "Полесья".

Стали известны стартовые составы команд

"Металлист 1925": Мозоль, Обинайя, Имереков, Червак, Фарина, Ари Моура, Габелок (к), Юренко, Гармаш, Юсов, Овусу
Среди запасных у "Металлиста 1925": Сидоренко, Проценко, Капинус, Курило, Жичиков, Вачиберадзе, Русин, Бычек, Борячук, Сидоров

"Полесье": Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Назаренко, Михайличенко (к), Кушниренко, Танковский, Таллес, Мустафаев, Ндукве, Луифер
Среди запасных у "Полесья": Бойко, Поспелов, Грицук, Кравченко, Кравец, Петряк, Чечер, Раско, Крамар, Иванов

Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видео трансляцию матча этого матча.

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УПЛ Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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