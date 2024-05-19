УПЛ. ЛНЗ - Заря 2:1. Угловые приносят хозяевам победу

УПЛ. 29-й тур

19.05.2024. "Черкассы-Арена" (Черкассы)

Главный арбитр: Сергей Задиран (Киевщина)

ЛНЗ - Заря 2:1

"ЛНЗ": Пеньков - Салиху, Муравский, Стасюк (Олейник 79), Геннадий Пасич, Бар (Бойко 46), Яшари, Тилль, Молло (Хобленко 59), Наумец (Шестаков 70), Эйнел

"Заря": Сапутин - А. Джордан, Жан Клод, Башич (Хахлев 46), Бутко, Яцык (Чурко 88), Слесар (Ндур 66, Горбач 80), Жуниор Рейс, Мичин (Головкин 66), Антюх, Герреро

Голы: Салиху 52, Олейник 88 - Яцык 19

Предупреждения: Яшари 36, Пасич Г. 77, Мичин 25, Слесар 29, Азиангбе 68, Бутко 75

Единственный матч 29-го тура УПЛ, который в воскресенье проходил в слоте 13 часов - это встреча "ЛНЗ" и "Зари". Напомним, что в 2-х последних турах, по регламенту, все поединки должны проходить в одно время. Однако, игра в Черкассах особого значения не имела, ведь обе команды и в еврокубки уже не выйдут, и в опасную зону не упадут. Единственный стимул - занять как можно более высокое место в турнирной таблице.

Комментатор УПЛ ТВ подметил, что в стартовых составах команд большинство игроков - легионеры. Из 22-х футболистов на поле, 12 - иностранцы (по 6). Не слишком распространенное явление в нашем чемпионате, правда же? Из интересных изменений в составах выделим размещение Геннадия Пасича справа в обороне (ведь "ЛНЗ" имеет кадровые потери в этом звене) и дебют молодого Артема Слесара в УПЛ из стартового состава "Зари".

Что сразу порадовало - так это настрой команд на эту игру. Точно не веяло атмосферой какого-то товарищеского матча на сборах. Как говорится, вышли заряженными побеждать. Черкасчане сразу принялись за дело, разгоняя атаки. Но, как назло, первыми забили именно гости. Причем со своего первого же серьезного момента. Яцык протащил мяч из центра поля, и пробил возле линии штрафной площадки "ЛНЗ" в левый дальний угол. Идеальная точность, с которой Пеньков не справился. И "Вересу" в прошлом туре забил, и сегодня отличился.

Позже "Заря" имела еще один замечательный момент. Передачу в центр площадки "ЛНЗ" с фланга перехватил голкипер Пеньков, но переправил мяч точно на ногу Мичину. Чудом тот не попал в пустые ворота. Вот кого надо благодарить хозяев, ведь именно серб подарил им шанс на камбэк в дальнейшем. Первый тайм завершился в пользу луганчан - 0:1.

Олег Дулуб не собирался соглашаться на такой результат. Это мы поняли из ощутимой активности "ЛНЗ" сразу после свистка на второй тайм. Опасность у ворот Сапутина возникла после 2-х подряд штрафных ударов. Но к его счастью, стенка в обоих случаях сыграла великолепно. Что не скажешь о голкипере минутами спустя. Яшари с углового закрутил мяч в ворота, и это показалось, сухой лист. Но на дальней штанге еще выпрыгивал Салиху, который, вероятно, помог кожаному оказаться в воротах. Почему вероятно? Потому что повторы оказались не слишком уверенными, и сказать задел ли мяч Салиху - трудно.

Со временем команды сбавили обороты. Уменьшилось количество моментов, подходов к воротам. Зато начались остановки, связанные с заменами и повреждениями. Совсем не хорошо вел себя капитан "Зари" Богдан Бутко (который, кстати, провел свой 200-й матч в УПЛ). То, в каком тоне во время одного из эпизодов он общался с арбитром - его не украшает.

Не сказать, что второй гол назревал, но все же, к нему ближе были футболисты "ЛНЗ". Так и случилось. Причем снова с углового. Тот же Яшари закрутил на дальнюю штангу, Салиху переправил мяч на свободного Олейника, и тот забил в пустые ворота. Вопросы к Сапутину есть. К слову, Олейник появился на поле всего несколько минут назад, поэтому забрал сегодня себе звание джокера.

Матч завершен! Черкасский клуб получает 3 очка, которые почти обеспечивают им 7-е место. "Заря" пока что на 8-й строчке, но ее уже сегодня могут перегнать многие. Замечательный сезон для "ЛНЗ", прекрасный дебют в УПЛ. И состав боевой, и тренер хороший. А мы переключаемся на другие матчи 29-го тура УПЛ!