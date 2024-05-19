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Ворскла - Оболонь. Стартовые составы команд

Премьер-лига

Начало в 15:30

Ворскла - Оболонь. Стартовые составы команд

ФК Кривбас

Новина українською

Сегодня в 15:30 в рамках 29-го тура УПЛ "Ворскла" сыграет против "Оболони". Пока команды занимают 11 ("Ворскла") и 13 ("Оболонь") место в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд.

"Ворскла": Исенко, Бацула, Пердута, Павлюк, Крупский, Сиссоко, Скляр, Глущенко, Степанюк, Кане, Ковталюк

"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Косовский, Чернов, Черненко, Тарануха, Краснопир

Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видео трансляцию матча этого матча.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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