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Ворскла - Оболонь. Стартовые составы команд
Начало в 15:30
ФК Кривбас
Сегодня в 15:30 в рамках 29-го тура УПЛ "Ворскла" сыграет против "Оболони". Пока команды занимают 11 ("Ворскла") и 13 ("Оболонь") место в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд.
"Ворскла": Исенко, Бацула, Пердута, Павлюк, Крупский, Сиссоко, Скляр, Глущенко, Степанюк, Кане, Ковталюк
"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Косовский, Чернов, Черненко, Тарануха, Краснопир
Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видео трансляцию матча этого матча.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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