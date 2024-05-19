Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух – Черноморец: стартовые составы на матч
Львовяне все еще борются за еврокубки
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В матче 29-го тура УПЛ "Рух" встретится с "Черноморцем". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок.
- Стартовый состав "Руха": Ледвий, Сыч, Дидык, Слюбык, Подгурский, Роман, Федор, Пастух, Плюман, Квасница, Таллес.
- Запасные: Герета, Слюсарь, Кител, Лях, Притула, Рунич, Холод, Дос Сантуш, Теслюк, Непейпиев, Карабин.
- Стартовый состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Бадыбанга, Штогрин, Бойчук.
- Запасные: Билык, Вичный, Гучек, Кузык, Шаповал, Зе Гомес, Голубь, Арсич, Альваренга, Иеде, Присяжнюк, Огиря.
Перед матчем "Рух" занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками в активе. "Черноморец" имеет 32 зачетных пункта и идет на девятой позиции.
Поединок стартует в 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика
- Усик-Фьюри: Статистика ударов от обоих боксеров
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Объединительный бой в супер-тяжелом весе. Как это было
- Укол от фармацевтов. Черноморец проиграл аутсайдеру Второй лиги
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн