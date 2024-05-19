Рух – Черноморец: стартовые составы на матч

В матче 29-го тура УПЛ "Рух" встретится с "Черноморцем". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок.

Стартовый состав "Руха": Ледвий, Сыч, Дидык, Слюбык, Подгурский, Роман, Федор, Пастух, Плюман, Квасница, Таллес.

Ледвий, Сыч, Дидык, Слюбык, Подгурский, Роман, Федор, Пастух, Плюман, Квасница, Таллес. Запасные: Герета, Слюсарь, Кител, Лях, Притула, Рунич, Холод, Дос Сантуш, Теслюк, Непейпиев, Карабин.

Стартовый состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Бадыбанга, Штогрин, Бойчук.

Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Бадыбанга, Штогрин, Бойчук. Запасные: Билык, Вичный, Гучек, Кузык, Шаповал, Зе Гомес, Голубь, Арсич, Альваренга, Иеде, Присяжнюк, Огиря.

Перед матчем "Рух" занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками в активе. "Черноморец" имеет 32 зачетных пункта и идет на девятой позиции.

Поединок стартует в 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.