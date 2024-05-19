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Бились-боролись, на тревоги и поле с погодой напоролись. Ворскла – Оболонь 3:1
Полтавчане лучше адаптировались к существующим условиям
fc.obolon.ua
В предпоследнем туре УПЛ "Оболонь", которая отчаянно борется за выживание, приехала в гости к "Ворскле".
У полтавчан затяжная серия из 7 поединков без побед и проигранный на неделе главный матч сезона – финал Кубка Украины.
"Пивовары" в концовке сезона смотрятся неплохо, выдав серию из шести матчей без поражений, но на эти шесть матчей только одна победа при пяти ничьих. Впрочем, такие результаты позволяют команде балансировать в зоне переходных матчей, надеясь на светлое будущее.
Поле на стадионе "Ворсклы" оказалось очень мокрым и довольно тяжелым из-за ливня, который утром прошел в Полтаве. Тем не менее, именно гости лучше к нему приспособились, или были просто лучше мотивированы. Именно "Оболонь" на старте матча старалась больше играть в атаку.
Старался Чернов, активными были Черненко и Краснопир. Не то чтобы это было очень опасно, но пару подходов, после которых Исенко вступал в игру, гости соорудили.
С 19-й минуты в Полтаве начались воздушные тревоги и команды ушли в укрытие.
В игровом 15-минутном отрезке между тревогами "Оболонь" создала лучший момент тайма. Черненко вырезал отличный заброс на Мединского (офсайд судья не запалил), тот вывалился на Исенко, пробил в касание, но кипер полтавчан потянул этот удар.
Затем снова была тревога, разделившая тайм на три части, и вот последнюю треть ударно провела "Ворскла", выжав почти из ничего максимум.
Сначала навес с фланга в штрафную от Бацулы нашел голову Кане, который вроде пробил и несильно, но Кичак не удержал мокрый мяч, который закатился за линию. А еще через 5 минут Степанюк вошел в штрафную, залез под лицевую, но все-таки выдал пас немного назад. Два игрока в борьбе по такому полю проскочили-проскользили мимо, но набежавший Крупский таки отправил в сетку. Так, может не совсем по игре, но полтавчане ушли на перерыв с комфортным счетом 2:0.
Второй тайм прошел без тревог, но и без серьезной интриги. "Ворскла" лучше адаптировалась к полю и условиям и вторую половину начала лучше. Полтавчане создавали моменты после стандартов и закономерно забили еще. Правда, после контратаки – "Оболонь" подавала угловой, после чего полтавчане убежали, Скляр отдал на Ковталюка, который убежал с центра поля и реализовал этот футбольный буллит.
И все-таки "пивовары" подогрели интригу – после углового Карась один гол таки отквитал, но на большее гости не сподобились. Да и моментов особых не было, так как полтавчане где-то фолами, где-то полем уверенно довели дело до победы.
3:1. "Ворскла" официально отдалилась от зоны переходных матчей и последний тур для полтавчан превращается в формальность.
А вот для "пивоваров" последний матч с "Александрией", которой также уже ничего не нужно, превращается в настоящую битву. "Пивовары" сохраняют свое "переходное" 12-е место, однако могут опуститься в зону прямого вылета.
29-й тур УПЛ, сезон 2023/24
19 мая, Полтава, Стадион "Ворскла"
Судья: Андрей Коваленко (Полтава)
"Ворскла" (Полтава) – "Оболонь" (Киев) 3:1
Голы: Кане (39), Крупский (44), Ковталюк (61) - Карась (67)
Предупреждения: Сиссоко, Ковталюк, Глущенко, Степанюк, Челядин - Крупский, Осман, Кичак, Грисьо
"Ворскла": Исенко, Бацула, Пердута, Павлюк, Крупский, Сиссоко (Хрипчук, 34), Скляр (Фелипе, 74), Глущенко (Мякушко, 86), Степанюк (Челядин, 86), Кане, Ковталюк (Толи, 74)
"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский (Вишневский, 76), Косовский (Нагиев, 76), Чернов (Груша, 58), Черненко (Мороз, 58), Тарануха (Суханов, 46), Краснопир
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