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Днепр-1 – Шахтер. Стартовый состав

Премьер-лига

Начало в 15:30

Днепр-1 – Шахтер. Стартовый состав

Фото: twitter.com

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Сегодня в 15:30 в рамках 29-го тура УПЛ "Днепр-1" сыграет против "Шахтера". Матч пройдет на стадионе "Днепр-Арена".

Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихалонок, Очеретько, Леднев, Филиппов
Среди запасных у "Днепр-1": Кинарейкин, Юрчук, Авраменко, Третьяков, Когут, Мельниченко, Танчик, Гуцуляк, Кивинда, Гаджиев, Баденко

"Шахтер": Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Мироши, Педриньо, Степаненко, Назарина, Марлон, Швед, Невертон, Сикан
Среди запасных у "Шахтера": Рудько, Потрошитель, Лемкин, Азаров, Конопля, Криськив, Бондаренко, Цуканов, Кевин

Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видео трансляцию матча этого матча.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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