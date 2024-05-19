Денис Олейник стал джокером. ЛНЗ забил второй гол под занавес встречи против Зари - ВИДЕО

ЛНЗ и "Заря" играют очный поединок в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 87-й минуте гол забил Денис Олейник. Полузащитник всего восемь минут перед этим вышел на футбольное поле со скамейки для запасных.

Олейник сделал счет 2:1 в пользу черкасчан.

Для него этот точный удар стал третьим в нынешнем сезоне. В общей сложности у Олейника 23 проведены встречи.