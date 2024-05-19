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УПЛ. Верес - Александрия 2:2. На шедевры хозяев гости ответили реализованными пенальти

Премьер-лига
Обновлено

Судьба ровненцев определится уже в последнем туре

УПЛ. Верес - Александрия 2:2. На шедевры хозяев гости ответили реализованными пенальти

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

29-й тур УПЛ сезона 2023/24

19 мая. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

"Верес" - "Александрия" 2:2

Голы: Дахновский 19, Морозко 23 - Михайленко 12, 79 (оба - пен.)

"Верес": Ющишин (Когут 29) - Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смиян - Кучеров, Клёц (Шарай 42), Яго, Шастал, Дахновский (Банада 72) - Гайдучик (Мрвальевич 72)

"Александрия": Шевченко - Скорко, Кампуш (Кравченко 46), Копына, Мартынюк - Сигеев (Ващенко 90+1) - Безерра (Джевани 55), Шостак (Де 46), Михайленко, Костышин (Погорелый 66) - Ковалец

Предупреждения: Ющишин 12, Шастал 31, Морозко 75 - Кампуш 22, Шевченко 27, Мартынюк 74

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ФК Александрия Верес
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Комментарии
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наварін (Київ)
19.05.2024 в 17:43
Верес заслуговував на більше.
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Комментарии 2
наварін (Київ)
19.05.2024 в 17:43
Верес заслуговував на більше.
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0
2
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Вarcelinius
19.05.2024 в 17:35
Эх Верес, Верес... ну шо ж ты так, ну?
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