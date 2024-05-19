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УПЛ. Верес - Александрия 2:2. На шедевры хозяев гости ответили реализованными пенальти
Судьба ровненцев определится уже в последнем туре
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29-й тур УПЛ сезона 2023/24
19 мая. Ровно. "Авангард"
Арбитр: Александр Каленов (Львов)
"Верес" - "Александрия" 2:2
Голы: Дахновский 19, Морозко 23 - Михайленко 12, 79 (оба - пен.)
"Верес": Ющишин (Когут 29) - Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смиян - Кучеров, Клёц (Шарай 42), Яго, Шастал, Дахновский (Банада 72) - Гайдучик (Мрвальевич 72)
"Александрия": Шевченко - Скорко, Кампуш (Кравченко 46), Копына, Мартынюк - Сигеев (Ващенко 90+1) - Безерра (Джевани 55), Шостак (Де 46), Михайленко, Костышин (Погорелый 66) - Ковалец
Предупреждения: Ющишин 12, Шастал 31, Морозко 75 - Кампуш 22, Шевченко 27, Мартынюк 74
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