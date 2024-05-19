Верес – Александрия: стартовые составы на матч

"Верес" и "Александрия" сыграют в очном противостоянии в рамках 29-го тура УПЛ. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Стартовый состав "Вереса": Ющишин - Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смеян - Кучеров (К), Клец, Яго, Шастал, Дахновский - Гайдучик.

Ющишин - Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смеян - Кучеров (К), Клец, Яго, Шастал, Дахновский - Гайдучик. Запасные: Когут, Гакман, Кучеренко, Мельник, Вовченко, Шевченко, Кухарук, Шарай, Годя, Мрвальевич, Банада, Шестаков.

Стартовый состав “Александрии”: Шевченко - Скорко, Мартынюк, Кампос - Ковалец (К), Сигеев, Копина, Безерра, Костышин, Шостак - Михайленко.

Шевченко - Скорко, Мартынюк, Кампос - Ковалец (К), Сигеев, Копина, Безерра, Костышин, Шостак - Михайленко. Запасные: Долгий, Кравченко, Кулаковский, Базаев, Ващенко, Джевани, Мадисон, Цевух, Погорилый, Де, Ермаков, Калитвинцев.

Перед этим поединком "Верес" занимает 14-е место в УПЛ, а "Александрия" идет на 10-й строчке.

Старт матча запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.