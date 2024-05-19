Минай – Колос: стартовые составы на матч

В рамках 29-го тура УПЛ встретятся “Минай” и “Колос”. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на матч.

Стартовый состав “Миная”: Кемкин – Прокопчук, Чуев, Скиба – Вакула, Кораблин, Витенчук (к), Дмитрук – Семотюк – Устименко, Ременяк.

Кемкин – Прокопчук, Чуев, Скиба – Вакула, Кораблин, Витенчук (к), Дмитрук – Семотюк – Устименко, Ременяк. Запасные: Бандура (в), Вашкеба, Воробчак, Гуничев, Демиденко, Кисиль, Корнийчук, Матюшенко, Немчанинов, Пиддубный, Тищук.

Стартовый состав “Колоса”: Фесюн – Цурик, Гончаренко, Бурда (к), Кукош – Демченко – Топалов, Криворучко, Великан, Ильин – Ранжел.

Фесюн – Цурик, Гончаренко, Бурда (к), Кукош – Демченко – Топалов, Криворучко, Великан, Ильин – Ранжел. Запасные: Горох (в), Мисак (в), Поправка, Милько, Ориховский, Гусол, Кариока, Лучкевич, Безбородко, Черноморец, Пауласкас.

Перед поединком закарпатцы занимают 15 место в турнирной таблице, а кузнецы идут на 12 позиции. Разрыв между командами составляет семь очков.

Стартовый свисток намечен на 15:30. За ходом событий матча можно следить в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол>>>.