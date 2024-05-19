  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай – Колос: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай – Колос: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Любенович против Поздеева

Минай – Колос: стартовые составы на матч

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 29-го тура УПЛ встретятся “Минай” и “Колос”. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на матч.

  • Стартовый состав “Миная”: Кемкин – Прокопчук, Чуев, Скиба – Вакула, Кораблин, Витенчук (к), Дмитрук – Семотюк – Устименко, Ременяк.
  • Запасные: Бандура (в), Вашкеба, Воробчак, Гуничев, Демиденко, Кисиль, Корнийчук, Матюшенко, Немчанинов, Пиддубный, Тищук.
  • Стартовый состав “Колоса”: Фесюн – Цурик, Гончаренко, Бурда (к), Кукош – Демченко – Топалов, Криворучко, Великан, Ильин – Ранжел.
  • Запасные: Горох (в), Мисак (в), Поправка, Милько, Ориховский, Гусол, Кариока, Лучкевич, Безбородко, Черноморец, Пауласкас.

Перед поединком закарпатцы занимают 15 место в турнирной таблице, а кузнецы идут на 12 позиции. Разрыв между командами составляет семь очков.

Стартовый свисток намечен на 15:30. За ходом событий матча можно следить в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Верес забил 2 красивых гола подряд
yellow-arrow
Рух открыл счет в игре с Черноморцем
yellow-arrow
Матчи Днепр-1 – Шахтер и Ворскла – Оболонь прерваны из-за воздушной тревоги
Колос (Ковалевка) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости