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20-летний голкипер Денис Твардовский дебютировал за Шахтер

Премьер-лига

Пушич предоставил молодому вратарю шанс

20-летний голкипер Денис Твардовский дебютировал за Шахтер

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
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В рамках 29-го тура АПЛ "Днепр-1" сыграет против "Шахтера". В стартовом составе "горняков" вышел голкипер Денис Твардовский.

Для 20-летнего футболиста – это дебют в первой команде дончан. Ранее он выступал только за команду U-19 и играл в академии.

Добавим, что в этом сезоне за "горняков" сыграли три голкипера. Кроме основного Дмитрия Ризныка также один матч провел Артур Рудько. Анатолий Трубин и Тимур Пузанков находились на скамье для запасных, но в поединках не участвовали.

За ходом событий матча "Днепр-1" - "Шахтер" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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