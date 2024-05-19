Гол на 2 минуте матча. Минай - Колос

Сейчас проходит матч в рамках 29-го тура УПЛ "Колос" - "Минай".

Команде из Ковалевки понадобилось чуть больше минуты, чтобы открыть счет. Великан не почувствовал сопротивления со стороны Чуева и выполнил навес на дальнюю штангу, откуда Ильин головой направил мяч в дальний угол.

Напомним, следить за ходом матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.