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Гол на 2 минуте матча. Минай - Колос

Премьер-лига
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Как ответят закарпатцы?

Гол на 2 минуте матча. Минай - Колос

Фото: УПЛ

Новина українською

Сейчас проходит матч в рамках 29-го тура УПЛ "Колос" - "Минай".

Команде из Ковалевки понадобилось чуть больше минуты, чтобы открыть счет. Великан не почувствовал сопротивления со стороны Чуева и выполнил навес на дальнюю штангу, откуда Ильин головой направил мяч в дальний угол.

Напомним, следить за ходом матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Колос (Ковалевка) ФК Минай
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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