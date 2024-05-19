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Гол на 2 минуте матча. Минай - Колос
Как ответят закарпатцы?
Фото: УПЛ
Сейчас проходит матч в рамках 29-го тура УПЛ "Колос" - "Минай".
Команде из Ковалевки понадобилось чуть больше минуты, чтобы открыть счет. Великан не почувствовал сопротивления со стороны Чуева и выполнил навес на дальнюю штангу, откуда Ильин головой направил мяч в дальний угол.
Напомним, следить за ходом матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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