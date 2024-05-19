Гармаш забил Полесью уже на третьей минуте, но Металлист 1925 года почти сразу пропустил в ответ

Быстро открыли счет харьковчане, быстро и пропустили

В рамках 29-го тура УПЛ "Металлист 1925" играет против "Полесья". Счет в этой встрече был открыт уже на третьей минуте.

Автором гола стал Денис Гармаш. Он замкнул прострел своего партнера Ари Моура.

Для полузащитника это второй гол в нынешнем сезоне. Он провел за "Металлист 1925" 11 матчей.

На 10-й минуте паритет был восстановлен: гол забил Эмиль Мустафаев. Для игрока это третий гол в этом чемпионате.

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