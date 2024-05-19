Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гармаш забил Полесью уже на третьей минуте, но Металлист 1925 года почти сразу пропустил в ответ
Быстро открыли счет харьковчане, быстро и пропустили
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Быстро открыли счет харьковчане, быстро и пропустили
В рамках 29-го тура УПЛ "Металлист 1925" играет против "Полесья". Счет в этой встрече был открыт уже на третьей минуте.
Автором гола стал Денис Гармаш. Он замкнул прострел своего партнера Ари Моура.
Для полузащитника это второй гол в нынешнем сезоне. Он провел за "Металлист 1925" 11 матчей.
На 10-й минуте паритет был восстановлен: гол забил Эмиль Мустафаев. Для игрока это третий гол в этом чемпионате.
Текстовая трансляция матча от UA-Футбол здесь>>>.
Популярное сейчас
- Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика
- Усик торжественно принял пояс WBC в семью. Фото
- Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Известно, сколько зарабатывает спортивный директор Шахтера Дарио Срна
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО