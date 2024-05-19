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Гармаш забил Полесью уже на третьей минуте, но Металлист 1925 года почти сразу пропустил в ответ

Премьер-лига
Обновлено

Быстро открыли счет харьковчане, быстро и пропустили

Гармаш забил Полесью уже на третьей минуте, но Металлист 1925 года почти сразу пропустил в ответ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Быстро открыли счет харьковчане, быстро и пропустили

В рамках 29-го тура УПЛ "Металлист 1925" играет против "Полесья". Счет в этой встрече был открыт уже на третьей минуте.

Автором гола стал Денис Гармаш. Он замкнул прострел своего партнера Ари Моура.

Для полузащитника это второй гол в нынешнем сезоне. Он провел за "Металлист 1925" 11 матчей.

На 10-й минуте паритет был восстановлен: гол забил Эмиль Мустафаев. Для игрока это третий гол в этом чемпионате.

Текстовая трансляция матча от UA-Футбол здесь>>>.

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Денис Гармаш Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) Эмиль Мустафаев
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