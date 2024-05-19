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Удар ногой в лицо и реализованный пенальти. Верес - Александрия

Премьер-лига

Ющишин получил желтую

Удар ногой в лицо и реализованный пенальти. Верес - Александрия

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

"Верес" играет против "Александрии" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

Вратарь "Вереса" Ющишин потерял сознание после удара ногой в лицо в штрафной. Ему оказали помощь, перебинтовали и он продолжил игру, при этом Арбитр зафиксировал фол.

На 12-й минуте матча Михайленко открывает счет. Николай развел голкипера и мяч по разным углам пробив в правый от себя угол.

Текстовая трансляция матча от UA-Футбол здесь.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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