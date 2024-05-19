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Первый гол Филлипова за два месяца. Днепр-1 открыл счет в матче против Шахтера после ужасной обрезки
Дебют Твардовского испорчен
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Днепр-1" и "Шахтер" играют матч 29-го тура УПЛ. Счет в этом поединке был открыт на 10-й минуте встречи.
Голом отличился Александр Филлипов. Педриньо отдал неточную поперечную передачу, чем воспользовался нападающий и пробил мимо дебютанта Твардовского.
Для Филлипова это первый гол с 12 марта – тогда он забивал в последний раз. В общей сложности на его счету девять точных ударов в этом сезоне.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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