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Первый гол Филлипова за два месяца. Днепр-1 открыл счет в матче против Шахтера после ужасной обрезки

Премьер-лига
Обновлено

Дебют Твардовского испорчен

Первый гол Филлипова за два месяца. Днепр-1 открыл счет в матче против Шахтера после ужасной обрезки

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" и "Шахтер" играют матч 29-го тура УПЛ. Счет в этом поединке был открыт на 10-й минуте встречи.

Голом отличился Александр Филлипов. Педриньо отдал неточную поперечную передачу, чем воспользовался нападающий и пробил мимо дебютанта Твардовского.

Для Филлипова это первый гол с 12 марта – тогда он забивал в последний раз. В общей сложности на его счету девять точных ударов в этом сезоне.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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