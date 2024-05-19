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Рух открыл счет в игре с Черноморцем
Сколько голов в матчах УПЛ!
ФК "Рух" / Автор невідомий
Начались большинство матчей 29-го тура УПЛ. В игре "Рух" - "Черноморец" львовян вперед в счете вывел Илья Квасница. Он в касание, метров с 25-ти, запустил пушку - мяч залетает под штангу.
Гол произошел на 28-й минуте. Сейчас счет 1:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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