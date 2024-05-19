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Матчи Днепр-1 – Шахтер и Ворскла – Оболонь прерваны из-за воздушной тревоги
Недолго команды сыграли
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В рамках 29-го тура УПЛ в слоте на 15:30 проходит сразу шесть поединков. Два из них были прерваны из-за воздушной тревоги.
В Полтавской и Днепропетровской областях в 15.50 включилась сирена. Матчи между "Ворсклой" и "Оболонью", а также между "Днепр-1" и "Шахтером" были прерваны из-за воздушной тревоги.
Команды отправились к укрытиям.
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За дальнейшими событиями в поединках следите в текстовых трансляциях от UA-Футбол: "Днепр-1" - "Шахтер" и "Ворскла" - "Оболонь".
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