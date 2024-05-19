УПЛ. Минай - Колос 3:2. Лимит на чудеса еще не исчерпан

Тяжело о таких матчах рассказывать с места событий – много было эмоций как на поле, так и на трибунах. А эмоции мешают холодному расчету. Да и ситуация сама по себе – специфическая. Этот матч нельзя было рассматривать отдельно от других. "Минай" очень интересовали результаты прямых конкурентов – "Оболони", "Вереса", "Металлиста 1925".

Последний забил в ворота "Полесья" очень быстро после начала матча – едва успели выйти на поле. И так же быстро сам "Минай" пропустил. Пошла передача из центра поля на правый фланг на Велетеня, тот приблизился к штрафной площади и навесил на дальнюю штангу, где уверенным ударом головой поставил точку Ильин.

Закарпатцам уже не привыкать к ситуации, когда надо отыгрываться, но все равно неприятно. Кроме того, "Колос" продолжал владеть инициативой и впоследствии мог забивать второй раз. Хотя во время атаки с завершающим ударом Кукоша был зафиксирован офсайд.

"Минай" долго приходил в себя – но наконец-то оклемался. Примерно с 20-й минуты к хозяевам не просто отошла инициатива, а была их доминация. И гол Ременяка – абсолютно логичное развитие событий. Классный получился гол в том плане, что команда, которая атаковала, создала для своего футболиста свободную зону. Надо было просто точно пробить, что с удовольствием из пределов штрафной площади и сделал Артур.

Закарпатцы завелись. Уже в этот момент не было особого смысла смотреть на параллельные поединки, потому что ситуация там менялась очень динамично. Ясно было одно – "Минаю" нужно было побеждать, потому что даже ничья становилась угрозой прямого и бесповоротного вылета. За вторым голом подопечные Любеновича пошли еще в первом тайме, но не забили его. Хотя как минимум один хороший шанс был – сильный удар Семотюка блокировали коллективными усилиями.

Перерыв пошел на пользу "Колосу", ведь возобновилась игра в значительно более медленном темпе. Это было на руку именно гостям. Кроме того, они снова нашли брешь в защите соперника и сделали положение "Миная" критическим. Ничья не устраивала закарпатцев, а поражение... не было даже слов.

Второй гол "Колоса" забил Цуриков. Опять с нескольких метров – слишком легко минайцы допускали оппонентов в свои владения. Что дальше? Сколько можно совершать подвиги и чудеса вроде того, что было в Полтаве? Ну не постоянно же...

Но когда есть жажда к победе, когда есть характер и просто желание спастись, то возможно все. Вы не поверите, но "Минай" снова отыгрался. Да еще и шедеврально. Кораблин перехватил мяч на чужой половине поля, немного приблизился к воротам и мощно влепил в дальний угол. Желько Любенович хлопал в ладоши и смотрел на часы, как будто оценивая, сколько еще осталось времени.

"Минай" остается в игре. До последнего тура. Как и обещал Любенович. Лимит на чудеса еще не исчерпан.

УПЛ. 29-й тур. 19.05.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Виктор Копиевский

"Минай" - "Колос" 3:2

Голы: Ременяк 36, Кораблин 67, Вакула 81 - Ильин 2, Цуриков 58

"Минай": Кемкин - Прокопчук (Матюшенко 64), Чуев, Скиба (Поддубный 88) - Вакула, Кораблин, Витенчук, Дмитрук - Семотюк (Кисель 64) - Устименко (Демиденко 88), Ременяк (Гуничев 75)

"Колос": Фесюн - Цуриков, Гончаренко, Бурда, Кукош (Лучкевич 46) - Демченко - Топалов (Ореховский 76), Криворучко (Милько 77), Велетень (Диего 88), Ильин - Рангел (Паулаускас 76)

Предупреждения: Устименко 47, Семотюк 56, Ременяк 68 - Ильин 49, Топалов 71

