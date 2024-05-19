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УПЛ. Рух - Черноморец 2:0. Борьба за еврокубки продолжается
Гол-шедевр забил Илья Квасница, Таллес воспользовался ошибкой Путри
Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий
"Рух" одержал важнейшую для себя победу в домашнем матче с "Черноморцем". Команда Виталия Пономарева провела довольно-таки зрелый матч, и воспользовалась ошибками одесской команды. "Рух" остается в борьбе за еврокубки.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур. Львов, "Арена Львов"
"Рух" – "Черноморец" 2:0
Голы: Квасница 28, Таллес 75
На 37-й минуте Пидгурский не реализовал пенальти (вратарь)
"Рух": Ледвий – Сыч, Дидык, Слюбик, Роман – Пастух, Пидгурский (Слюсар 58), Таллес Бренер – Федор (Карабин 53), Квасница (Притула 67), Плюмен (Рунич 67)
"Черноморец": Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Васильев (Присяжнюк 83) – Штогрин, Авагимян (Кузык 83), Шпорн, Бадибанга – Бойчук (Гомес 84)
Предупреждения: Пидгурский 39, Слюбик 44, Плюмен 61 – Авагимян 73
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