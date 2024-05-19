  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Рух - Черноморец 2:0. Борьба за еврокубки продолжается
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Рух - Черноморец 2:0. Борьба за еврокубки продолжается

Премьер-лига

Гол-шедевр забил Илья Квасница, Таллес воспользовался ошибкой Путри

УПЛ. Рух - Черноморец 2:0. Борьба за еврокубки продолжается

Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рух" одержал важнейшую для себя победу в домашнем матче с "Черноморцем". Команда Виталия Пономарева провела довольно-таки зрелый матч, и воспользовалась ошибками одесской команды. "Рух" остается в борьбе за еврокубки.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Рух" – "Черноморец" 2:0

Голы: Квасница 28, Таллес 75

На 37-й минуте Пидгурский не реализовал пенальти (вратарь)

"Рух": Ледвий – Сыч, Дидык, Слюбик, Роман – Пастух, Пидгурский (Слюсар 58), Таллес Бренер – Федор (Карабин 53), Квасница (Притула 67), Плюмен (Рунич 67)

"Черноморец": Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Васильев (Присяжнюк 83) – Штогрин, Авагимян (Кузык 83), Шпорн, Бадибанга – Бойчук (Гомес 84)

Предупреждения: Пидгурский 39, Слюбик 44, Плюмен 61 – Авагимян 73

По теме
yellow-arrow
Ворскла лидирует в матче с Оболонью. Видео 2-х забитых мячей
yellow-arrow
УПЛ. Верес - Александрия 2:2. На шедевры хозяев гости ответили реализованными пенальти
yellow-arrow
Проигрывали до 90-й минуты. Ари Моура дублем вырвал ничью для Металлиста 1925 в матче с Полесьем
Черноморец (Одесса) УПЛ Рух (Львов) Илья Путря Илья Квасница
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
наварін (Київ)
19.05.2024 в 17:45
Рух молодці. Хороша команда, хороший тренер.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
наварін (Київ)
19.05.2024 в 17:45
Рух молодці. Хороша команда, хороший тренер.
Ответить
0
0
Prideman (Lviv)
19.05.2024 в 17:36
Гра в обороні, гра в пас, і реалізація, цікаво: над цим хтось працює? Особливо гра в пас. Бо виходять в атаку і 2-3 передачі не можуть віддати нормально. Пенальті в таких матчах треба забивати. Невже в команді немає хоч однієї людини з ударом, яка якісно би пробивала пенальті? Добре, що Металіст1925 зробив такий подарунок, відіграв 2 голи в Полісся. Тренерської роботи я не бачу. Бо від матчу до матчу одні і ті самі граблі.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости