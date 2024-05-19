  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вырвали волевую победу на последних минутах. ЛНЗ – Заря 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вырвали волевую победу на последних минутах. ЛНЗ – Заря 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Хозяева боролись до конца

Вырвали волевую победу на последних минутах. ЛНЗ – Заря 2:1. Обзор матча и видео голов

fc-lnz.com

Новина українською

В Черкассах дебютант УПЛ одолел луганский клуб, пропустив еще в первом тайме. Обе команды не могли похвастаться многочисленными моментами, но смогли реализовать то, что создали.

Защитник ЛНЗ Хайдин Салиху оформил гол+пас. На его счету уже 4 результативных действия в 12 встречах первенства.

Черкасский коллектив закрепился на седьмой позиции (38 очков), у гостей – восьмое место (32).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины ЛНЗ - "Заря"

Симферополь. Центральный стадион

ЛНЗ – Заря 2:1

Голы: Салиху, 52, Олейник, 87 – Яцик, 19

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 1:1. Даже резерв горняков не по силам днепрянам
yellow-arrow
Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт
yellow-arrow
Бартулович рассказал о поддержке команды в Луганске
Заря (Луганск) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости