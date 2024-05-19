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Вырвали волевую победу на последних минутах. ЛНЗ – Заря 2:1. Обзор матча и видео голов
Хозяева боролись до конца
fc-lnz.com
В Черкассах дебютант УПЛ одолел луганский клуб, пропустив еще в первом тайме. Обе команды не могли похвастаться многочисленными моментами, но смогли реализовать то, что создали.
Защитник ЛНЗ Хайдин Салиху оформил гол+пас. На его счету уже 4 результативных действия в 12 встречах первенства.
Черкасский коллектив закрепился на седьмой позиции (38 очков), у гостей – восьмое место (32).
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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины ЛНЗ - "Заря"
Симферополь. Центральный стадион
Голы: Салиху, 52, Олейник, 87 – Яцик, 19
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