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Ворскла и Оболонь обменялись голами во втором тайме

Премьер-лига

Лидер не изменился

Ворскла и Оболонь обменялись голами во втором тайме

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Продолжается поединок 29-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Оболонью". Первый тайм завершился в пользу полтавчан 2:0. Голы забивали Кане и Крупский.

Во втором тайме болельщики в Полтаве снова увидели результативные удары. На 60-й минуте праздновал Ковталюк из "Ворсклы", а через 6 минут уже забил Карась из "Оболони". Счет - 3:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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