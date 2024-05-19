УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 1:1. Даже резерв горняков не по силам днепрянам

Матч, в котором турнирные задачи выполняла только одна команда. Весьма ожидаемо, что Марино Пушич провел тотальную ротацию ростера на эту игру. До сигнала о воздушной тревоге можно утверждать, что именно хозяева поля имели преимущество в контексте создания опасных моментов. В частности, днепряне сумели размочить счет уже на 10-й минуте встречи. Откровенным привозом Педриньо воспользовался Филиппов.

А дальше, к сожалению, произошла уже традиционная ситуация для Днепра - воздушная тревога. Не успели команды пересечь экватор первого тайма, как были вынуждены покинуть поле. Довольно быстро в регионе прозвучал отбой, однако через несколько минут коллективы снова ушли в укрытие. На этот раз уже на целый час...

После непринужденной паузы сценарий игры полностью изменился. Инициативой завладели "горняки". Долгий период владение мячом от гостей было очень стерильным, однако под занавес первого тайма действующему чемпиону все же удалось установить паритет на табло. Швед протащил мяч к штрафной зоне и незамысловато пробил прямо в Волынца. Однако страж ворот спортклубовцев, откровенно, плохо парировал этот удар, чем успешно на добивании воспользовался Марлон.

Во втором тайме характер встречи не изменился. Подопечные боснийского наставника продолжали доминировать по проценту владения и пытались строить позиционные атаки. В свою очередь, футболисты Юрия Максимова разочаровывали и абсолютно ничего интересного не предлагали впереди. Хозяева действовали очень блекло и безыдейно. Хотя, очки позарез были нужны именно днепровской команде, учитывая борьбу за зону еврокубков. Очень удивляло такое поведение игроков днепровского коллектива... Тем более, когда против тебя резервный состав дончан.

Во второй половине встречи, однозначно, "Шахтер" был ближе к своему второму голу, чем днепряне. В частности, максимально инертный до этого Невертон взял инициативу на себя и пробил в штангу.

Без тревог доиграть этот матч команды так и не сумели. За 15 минут до конца основного времени спарринга вновь прозвучал сигнал о воздушной угрозе. Длительные паузы из-за тревог имеют особенность в корне менять характер игры. Так произошло и здесь. Концовка матча была именно за "Днепром-1". Хозяева активизировались, но не смогли конвертировать свои возможности в забитые мячи.

Опять же, на данный момент текущий уровень и подбор исполнителей донецкой команды является недосягаемым для всех других коллективов УПЛ. Даже не основным составом, "Шахтер" спокойно своим прессингом разбивал и нивелировал все атакующие потуги днепрян. В конце концов команды доиграли поединок, который длился более четырех часов.

"Днепр-1" снова сам себе создает себе проблемы. Это еще благо, что футбольная удача на стороне днепрян. Поскольку, каким-то чудом абсолютный аутсайдер в лице харьковского "Металлиста 1925" сегодня, благодаря дублю Моуры в конце встречи, вырвал ничью в матче с житомирским "Полесьем". Ну а "Шахтер", даже проведя мощную ротацию и не имея турнирных задач, доказал свой уровень и класс.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

Матч 29-го тура УПЛ сезона 2023/24

Воскресенье. 19-е мая

Днепр, "Днепр-Арена"

"Днепр-1" - "Шахтер" 1:1

Голы: Филиппов 10 - Марлон 44

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев (Гуцуляк 60), Филиппов.

Запасные: Кинарейкин, Юрчук, Авраменко, Третьяков, Когут, Мельниченко, Танчик, Гуцуляк, Кивинда, Гаджиев, Баденко.

Главный тренер: Юрий Максимов.

"Шахтер": Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь (Лемкин 75), Мироши, Педриньо, Степаненко, Назарина (Бондаренко 90+1), Марлон (Кевин 84), Швед, Невертон (Крыськив 84), Сикан.

Запасные: Рудько, Ризнык, Лемкин, Азаров, Конопля, Крыськив, Бондаренко, Цуканов, Кевин.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Гочолеишвили 49, Крыськив 89.

Арбитр: Шурман Денис.