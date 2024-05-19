  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дулуб: То место, где мы находимся, не отражает силу этой команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуб: То место, где мы находимся, не отражает силу этой команды

Премьер-лига

Тренер видит еще больший потенциал у своих подопечных

Дулуб: То место, где мы находимся, не отражает силу этой команды

shakhtar.com

Новина українською

В 29-м туре ЛНЗ оформил волевую домашнюю победу над "Зарей" (2:1). Олег Дулуб совершил тактический разбор ошибок и рассказал о перспективе коллектива.

"Очень тяжелая игра, учитывая, что отыгрывались с 0:1. Довольны, что смогли победить в этой игре.

[Об отсутствии VAR] Я никогда не комментирую судейство, а VAR – это не к нам, это определяет Федерация футбола.

На мой взгляд, и первая и вторая половина проходили под нашим контролем. Единственное, что мы провалились в опорной зоне и была контратака, которую мы пропустили и в конце тайма снова наносили удар из опорной зоны. Выход Бойко решил эту проблему. Затем прибавили в агрессии, скорости. Доволен тем, что выходящие на замену игроки усиливают нашу игру".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Мы всегда ищем игроков и в защиту, и в атаку. Эту команду мы собрали за неделю до чемпионата. Через месяц-два команда не строится. ЛНЗ идет своим путем, такой шоковый путь. А еще легионеры, а это языки, адаптация и все-все-все. На мой взгляд, то место, где мы находимся, не отражает силу этой команды, но это в будущем, когда они притрутся, новые игровые связи и так далее”, – отметил специалист.

ЛНЗ по итогам сезона финиширует на седьмой позиции.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 1:1. Даже резерв горняков не по силам днепрянам
yellow-arrow
Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт
yellow-arrow
Бартулович рассказал о поддержке команды в Луганске
Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости