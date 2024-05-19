Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дулуб: То место, где мы находимся, не отражает силу этой команды
Тренер видит еще больший потенциал у своих подопечных
shakhtar.com
В 29-м туре ЛНЗ оформил волевую домашнюю победу над "Зарей" (2:1). Олег Дулуб совершил тактический разбор ошибок и рассказал о перспективе коллектива.
"Очень тяжелая игра, учитывая, что отыгрывались с 0:1. Довольны, что смогли победить в этой игре.
[Об отсутствии VAR] Я никогда не комментирую судейство, а VAR – это не к нам, это определяет Федерация футбола.
На мой взгляд, и первая и вторая половина проходили под нашим контролем. Единственное, что мы провалились в опорной зоне и была контратака, которую мы пропустили и в конце тайма снова наносили удар из опорной зоны. Выход Бойко решил эту проблему. Затем прибавили в агрессии, скорости. Доволен тем, что выходящие на замену игроки усиливают нашу игру".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Мы всегда ищем игроков и в защиту, и в атаку. Эту команду мы собрали за неделю до чемпионата. Через месяц-два команда не строится. ЛНЗ идет своим путем, такой шоковый путь. А еще легионеры, а это языки, адаптация и все-все-все. На мой взгляд, то место, где мы находимся, не отражает силу этой команды, но это в будущем, когда они притрутся, новые игровые связи и так далее”, – отметил специалист.
ЛНЗ по итогам сезона финиширует на седьмой позиции.
Популярное сейчас
- Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика
- Известно, сколько зарабатывает спортивный директор Шахтера Дарио Срна
- Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Кривбасс сыграет в Лиге Европы, пятая команда УПЛ выйдет в еврокубки
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО