Дулуб: То место, где мы находимся, не отражает силу этой команды

В 29-м туре ЛНЗ оформил волевую домашнюю победу над "Зарей" (2:1). Олег Дулуб совершил тактический разбор ошибок и рассказал о перспективе коллектива.

"Очень тяжелая игра, учитывая, что отыгрывались с 0:1. Довольны, что смогли победить в этой игре.

[Об отсутствии VAR] Я никогда не комментирую судейство, а VAR – это не к нам, это определяет Федерация футбола.

На мой взгляд, и первая и вторая половина проходили под нашим контролем. Единственное, что мы провалились в опорной зоне и была контратака, которую мы пропустили и в конце тайма снова наносили удар из опорной зоны. Выход Бойко решил эту проблему. Затем прибавили в агрессии, скорости. Доволен тем, что выходящие на замену игроки усиливают нашу игру".