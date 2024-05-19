Поздеев о футболистах Миная: Когда атакующие игроки могут обыграть один в один и пробивать – это редкость

"Хлеборобы" в Закарпатской области дважды вели по ходу игры, но айтсайдер больше хотел победы. Александр Поздеев признает преимущество оппонента.

“Я поблагодарил команду, футболисты отдали все силы. Дважды вели в счете. Но, может быть, не контролировали игру. Соперник – молодая, агрессивная команда, имеющая качество. Неспроста они набрали столько очков весной и так много забивают головы. Это не какой-то фокус, это просто подобранные с качеством футболисты.

Наши игроки отдали все силы, мне их жаль. Мы хотели победить. Для этого были предпосылки. Но, видимо, сегодня мы не заслужили того, чтобы ситуация складывалась в нашу пользу".