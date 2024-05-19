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Поздеев о футболистах Миная: Когда атакующие игроки могут обыграть один в один и пробивать – это редкость
Наставник Коваливки огорчен после поражения
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Хлеборобы" в Закарпатской области дважды вели по ходу игры, но айтсайдер больше хотел победы. Александр Поздеев признает преимущество оппонента.
“Я поблагодарил команду, футболисты отдали все силы. Дважды вели в счете. Но, может быть, не контролировали игру. Соперник – молодая, агрессивная команда, имеющая качество. Неспроста они набрали столько очков весной и так много забивают головы. Это не какой-то фокус, это просто подобранные с качеством футболисты.
Наши игроки отдали все силы, мне их жаль. Мы хотели победить. Для этого были предпосылки. Но, видимо, сегодня мы не заслужили того, чтобы ситуация складывалась в нашу пользу".
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"Минай" очень интересная команда. Мы отталкиваемся от своих действий, но по атмосфере, по давлению тяжелее всего было с "Минаем". Мы работали на максимальных оборотах, никто себя не жалел и не берег. Но соперник был хорош. Когда атакующие игроки могут обыграть "один в один" и пробивать – это редкость. У нас в чемпионате таких игроков немного, если не брать легионеров. Минайцы это умеют и делают. Потому они и забивают”, – рассказал тренер.
У "Колоса" остается 29 очков (12-е место).
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