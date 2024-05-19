Любенович: Я получил огромный кайф. Мы никого не боимся. Верю, что в последней игре мы сможем выиграть

"Минай" в 29-м туре вырвал домашнюю победу над "Колосом", хотя дважды уступал в счете. Желько Любенович получил удовольствие от игры.

“Поздравляю команду, болельщиков, всех работников клуба, всех местных – мы заслужили эту победу. Сегодня я получил огромный кайф от игры своей команды. Ребята – молодцы. Горжусь ими.

Дважды проигрывали в счете, и мы дважды сравняли, в конце забили третий гол. Есть не только характер, но и качество. Если бы не было качества – мы бы не смогли такую игру вытащить. Когда мои футболисты проигрывают – они играют в футбол, красивый футбол. Не боятся. Мы прошли немало препятствий, прежде чем дойти до такого уровня.

Я говорил раньше, что "Шахтер", "Динамо", "Рух" и "Кривбасс" показывают лучший футбол в этом чемпионате. Будем надеяться, что Юрий Вернидуб кому-то из своих игроков даст отдохнуть, чтобы нам было легче (улыбается). У них команда высокого уровня. Но мы дошли до последнего шага, мы никого не боимся, всех уважаем. Если сыграем так, как сегодня – то шансы у нас будут".