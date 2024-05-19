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Любенович: Я получил огромный кайф. Мы никого не боимся. Верю, что в последней игре мы сможем выиграть
Наставник команды гордится своими подопечными
Фото: ФК Минай
"Минай" в 29-м туре вырвал домашнюю победу над "Колосом", хотя дважды уступал в счете. Желько Любенович получил удовольствие от игры.
“Поздравляю команду, болельщиков, всех работников клуба, всех местных – мы заслужили эту победу. Сегодня я получил огромный кайф от игры своей команды. Ребята – молодцы. Горжусь ими.
Дважды проигрывали в счете, и мы дважды сравняли, в конце забили третий гол. Есть не только характер, но и качество. Если бы не было качества – мы бы не смогли такую игру вытащить. Когда мои футболисты проигрывают – они играют в футбол, красивый футбол. Не боятся. Мы прошли немало препятствий, прежде чем дойти до такого уровня.
Я говорил раньше, что "Шахтер", "Динамо", "Рух" и "Кривбасс" показывают лучший футбол в этом чемпионате. Будем надеяться, что Юрий Вернидуб кому-то из своих игроков даст отдохнуть, чтобы нам было легче (улыбается). У них команда высокого уровня. Но мы дошли до последнего шага, мы никого не боимся, всех уважаем. Если сыграем так, как сегодня – то шансы у нас будут".
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"С самого первого дня, как только я сюда пришел, я говорил, что у нас есть шанс, и я верю в это. И мы показываем это. Наш уровень постепенно рос и сегодняшняя игра показала, куда мы пришли. Я верю в эту команду. Верю, что в последней игре мы сможем выиграть и остаться в Премьер-лиге.
Не могу поделиться всеми секретами, но, как я уже говорил – футболисты поверили в себя. А когда они верят в себя и чувствуют, что могут показать то, что умеют (а они умеют) – получается такой результат, как сегодня”, – рассказал тренер.
"Минай" набрал 25 очков и догнал "Верес", занимающий 14-е место.
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