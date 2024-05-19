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Бартулович рассказал о поддержке команды в Луганске
Специалист прокомментировал матч и ответил на вопросы журналистов
Фото з відкритих джерел
Ассистент Юрия Коваля Младен Бартулович – о поражении от ЛНЗ.
"Первый тайм был очень хорошим для нас. Вели в счете, должны были забивать второй мяч и закрывать игру. Очень хорошая ситуация была у Мичина. Травма Башича в конце первого тайма заставила нас делать замену и вносить коррективы в игру. Вторую половину матча мы провалили. Два стандарта – два гола.
У нас много работников клуба из Луганска, и они поддерживают связь с местными жителями. Есть поддержка. Надеемся вернуться в Луганск и сыграть на своем стадионе.
Мы не экспериментируем, а действуем по ситуации. Есть травмы, карточки. Нас это заставляет делать ротацию и искать оптимальный состав. Будут максимальные задачи и будем искать игроков, которые смогут решать эти задачи", - объяснил Бартулович.
"Заря" занимает девятую строчку (32 очка).
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