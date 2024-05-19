Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт
Много эмоций после матча
Фото - UA-Футбол
В пригороде Ужгорода состоялся матч 29-го тура между "Минаем" и "Колосом". Победу в этом матч одержали хозяева поля 3:2. "Минай" дважды отыгрывался.
После финального свистка на поле к тренерам и футболистам выбежало большое количество болельщиков, которые были на трибунах. Люди праздновали успех вместе с командой, хотя "Минай" еще не спасся от вылета. Перед последним туром закарпатцы идут предпоследними в таблице.
Также, как стало известно UA-Футбол, после матча группа болельщиков осталась на территории стадиона и долго скандировала фамилию главного тренера закарпатцев Желько Любеновича.
Фото - UA-Футбол
Популярное сейчас
- Как Роналду и Джошуа реагировали на победу Усика. Видео
- Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика
- Усик заплакал на пресс-конференции после боя против Фьюри. Видео
- Известно, сколько зарабатывает спортивный директор Шахтера Дарио Срна
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО