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Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт

Премьер-лига

Много эмоций после матча

Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт

Фото - UA-Футбол

Новина українською

В пригороде Ужгорода состоялся матч 29-го тура между "Минаем" и "Колосом". Победу в этом матч одержали хозяева поля 3:2. "Минай" дважды отыгрывался.

После финального свистка на поле к тренерам и футболистам выбежало большое количество болельщиков, которые были на трибунах. Люди праздновали успех вместе с командой, хотя "Минай" еще не спасся от вылета. Перед последним туром закарпатцы идут предпоследними в таблице.

Также, как стало известно UA-Футбол, после матча группа болельщиков осталась на территории стадиона и долго скандировала фамилию главного тренера закарпатцев Желько Любеновича.

Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт - изображение 1

Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт - изображение 2

Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт - изображение 3

Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт - изображение 4

Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт - изображение 5

Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт - изображение 6

Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт - изображение 7

Фото - UA-Футбол

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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