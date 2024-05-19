Хоть еще не спаслись. После победы над Колосом на поле в Минае массово выбежали болельщики. ФОТОфакт

В пригороде Ужгорода состоялся матч 29-го тура между "Минаем" и "Колосом". Победу в этом матч одержали хозяева поля 3:2. "Минай" дважды отыгрывался.

После финального свистка на поле к тренерам и футболистам выбежало большое количество болельщиков, которые были на трибунах. Люди праздновали успех вместе с командой, хотя "Минай" еще не спасся от вылета. Перед последним туром закарпатцы идут предпоследними в таблице.

Также, как стало известно UA-Футбол, после матча группа болельщиков осталась на территории стадиона и долго скандировала фамилию главного тренера закарпатцев Желько Любеновича.

Фото - UA-Футбол