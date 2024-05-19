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Бенефис Ари Моуры. Металлист 1925 – Полесье 3:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Харьковчане проявили характер

Бенефис Ари Моуры. Металлист 1925 – Полесье 3:3. Обзор матча и видео голов

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"Желто-синие" хоть и открыли счет еще в дебюте встречи, но большую часть матча уступали в два гола. Спасателем аутсайдера стал Ари Моур. В его активе дубль и ассист.

Также внимания заслуживает кипер номинальных хозяев Мозиль (8 сейвов). Житомирский клуб очень мощно сыграл в нападении (21 удар, 11 в створ).

Подопечные Скрипника сохраняют шансы на попадание в зону переходных игр. Сейчас у них 23 очка и последнее место. У "волков" шестая позиция и 47 баллов. Шансы на путевку в квалификацию Лиги конференций еще есть, но они слишком призрачны.

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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" - "Полесье"

Киев. Арена "Левый Берег"

Металлист 1925 – Полесье 3:3

Голы: Гармаш, 2, Моура, 90, 90+2 – Мустафаев, 10, Ндукве, 21, Эрнандес, 30

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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