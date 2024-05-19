Бенефис Ари Моуры. Металлист 1925 – Полесье 3:3. Обзор матча и видео голов

"Желто-синие" хоть и открыли счет еще в дебюте встречи, но большую часть матча уступали в два гола. Спасателем аутсайдера стал Ари Моур. В его активе дубль и ассист.
Также внимания заслуживает кипер номинальных хозяев Мозиль (8 сейвов). Житомирский клуб очень мощно сыграл в нападении (21 удар, 11 в створ).
Подопечные Скрипника сохраняют шансы на попадание в зону переходных игр. Сейчас у них 23 очка и последнее место. У "волков" шестая позиция и 47 баллов. Шансы на путевку в квалификацию Лиги конференций еще есть, но они слишком призрачны.