Очередной рок-н-ролл от хозяев. Минай – Колос 3:2. Обзор матча и видео голов

Закарпатская команда вырвала волевую победу на своем поле, дважды уступая в счете. Первый мяч подопечные Любеновича пропустили уже на 2-й минуте.

В составе Ковалевки Велетень сделал 2 ассиста, но его усилия оказались напрасными. Обе стороны не пренебрегали борьбой и отдавали все силы на поле, поэтому и часто фолили (15-15).

Хозяева догнали "Верес", но по дополнительным показателям все еще занимают 15-е место. "Хлеборобы" потерпели четвертое поражение подряд (12-е место, 29 баллов).

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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины "Минай" - "Колос"

Минай. Стадион "Минай"

Минай – Колос 3:2

Голы: Ременяк, 36, Кораблин, 67, Вакула, 81 – Ильин, 2, Цуриков, 58