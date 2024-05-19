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Битва за четвертое место продолжается. Рух – Черноморец 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Львовяне наконец-то догнали Днепр-1

Битва за четвертое место продолжается. Рух – Черноморец 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Рух

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В 29-м туре "желто-черные" одержали домашнюю победу на классе над одесситами. Хозяева выиграли поединок без сверхусилий.

"Моряки" лучше владели мячом (55-45%) и создали практически одинаковое количество опасных атак по сравнению с соперником (60-69). Вот только реализация моментов отличается.

Подопечные Пономарева, как и "Днепр-1", набрали 49 очков и делят четвертую позицию. У "черно-синих" – десятое место и 32 пункта.

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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины "Рух" – "Черноморец"

Львов. Арена "Львов"

Рух– Черноморец 2:0

Голы: Квасница, 28, Таллес, 75

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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