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Битва за четвертое место продолжается. Рух – Черноморец 2:0. Обзор матча и видео голов
Львовяне наконец-то догнали Днепр-1
Фото: ФК Рух
В 29-м туре "желто-черные" одержали домашнюю победу на классе над одесситами. Хозяева выиграли поединок без сверхусилий.
"Моряки" лучше владели мячом (55-45%) и создали практически одинаковое количество опасных атак по сравнению с соперником (60-69). Вот только реализация моментов отличается.
Подопечные Пономарева, как и "Днепр-1", набрали 49 очков и делят четвертую позицию. У "черно-синих" – десятое место и 32 пункта.
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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины "Рух" – "Черноморец"
Львов. Арена "Львов"
Голы: Квасница, 28, Таллес, 75
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