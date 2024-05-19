  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Мы еще живы. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Мы еще живы. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор

Премьер-лига

Наставник харьковчан верит в спасение до последнего

Скрипник: Мы еще живы. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор

фото из свободных источников

Новина українською

В столице "Металлист 1925" на последних минутах вырвал ничью с "Полесьем", хотя уступал в 2 мяча (3:3). Виктор Скрипник прокомментировал результат.

“Интересная игра для болельщиков, как сказка, а для тренеров всегда такие матчи очень тяжелые. После перерыва продемонстрировали характер, могли пропустить еще, но после того, как игроки "Полесья" устали, наши игроки желали не проиграть и это им удалось. В последнем туре теперь все зависит от нас и от "Кривбасса". Будем надеяться, цепляться до последнего, мы еще живы.

Когда мы счет сравняли, то помощники сказали, как сыграли другие. У нас есть шанс, в футболе не бывает ничего невозможного. Будем надеяться, что чудо случится с нами. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор, как говорят в Одессе".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ари такой игрок, который может сам что-то создать, показать индивидуальное мастерство, что в итоге и произошло. Я не думал его заменить, видел, что тяжело Юрченко, который пропустил несколько недель из-за повреждений. Ребята выдержали давление, "Полесье" имело возможность закрыть игру раньше, но произошло так. Мы рады, надежда еще есть, в первую неделю будем работать, чтобы использовать свой шанс.

Мы сейчас живем от игры к игре. Сыграем, посмотрим, где мы будем, тогда уже сядем и будем решать”, – рассказал специалист.

"Металлист 1925" замыкает таблицу (23 очка). Для попадания в зону переходных встреч им нужна только победа, но и это не гарантия спасения от прямого вылета.

По теме
yellow-arrow
Камбэки Миная и Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
yellow-arrow
Шищенко: Счет должен быть 10:1 или 12:1. Будем стремиться победить Шахтер
yellow-arrow
Битва за четвертое место продолжается. Рух – Черноморец 2:0. Обзор матча и видео голов
Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт "Металіста 1925"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости