Скрипник: Мы еще живы. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор

В столице "Металлист 1925" на последних минутах вырвал ничью с "Полесьем", хотя уступал в 2 мяча (3:3). Виктор Скрипник прокомментировал результат.

“Интересная игра для болельщиков, как сказка, а для тренеров всегда такие матчи очень тяжелые. После перерыва продемонстрировали характер, могли пропустить еще, но после того, как игроки "Полесья" устали, наши игроки желали не проиграть и это им удалось. В последнем туре теперь все зависит от нас и от "Кривбасса". Будем надеяться, цепляться до последнего, мы еще живы.

Когда мы счет сравняли, то помощники сказали, как сыграли другие. У нас есть шанс, в футболе не бывает ничего невозможного. Будем надеяться, что чудо случится с нами. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор, как говорят в Одессе".