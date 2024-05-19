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Скрипник: Мы еще живы. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор
Наставник харьковчан верит в спасение до последнего
фото из свободных источников
В столице "Металлист 1925" на последних минутах вырвал ничью с "Полесьем", хотя уступал в 2 мяча (3:3). Виктор Скрипник прокомментировал результат.
“Интересная игра для болельщиков, как сказка, а для тренеров всегда такие матчи очень тяжелые. После перерыва продемонстрировали характер, могли пропустить еще, но после того, как игроки "Полесья" устали, наши игроки желали не проиграть и это им удалось. В последнем туре теперь все зависит от нас и от "Кривбасса". Будем надеяться, цепляться до последнего, мы еще живы.
Когда мы счет сравняли, то помощники сказали, как сыграли другие. У нас есть шанс, в футболе не бывает ничего невозможного. Будем надеяться, что чудо случится с нами. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор, как говорят в Одессе".
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"Ари такой игрок, который может сам что-то создать, показать индивидуальное мастерство, что в итоге и произошло. Я не думал его заменить, видел, что тяжело Юрченко, который пропустил несколько недель из-за повреждений. Ребята выдержали давление, "Полесье" имело возможность закрыть игру раньше, но произошло так. Мы рады, надежда еще есть, в первую неделю будем работать, чтобы использовать свой шанс.
Мы сейчас живем от игры к игре. Сыграем, посмотрим, где мы будем, тогда уже сядем и будем решать”, – рассказал специалист.
"Металлист 1925" замыкает таблицу (23 очка). Для попадания в зону переходных встреч им нужна только победа, но и это не гарантия спасения от прямого вылета.
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